«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на рейси за новим графіком. Один із них став найдовшим маршрутом країни

«Укрзалізниця» оголосила про початок продажу квитків на всі поїзди за новим графіком руху, який почне діяти з 12 грудня. Загалом запустять 19 пар нових поїздів, ще 49 потягів будуть прискорені.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.