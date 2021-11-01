«Укрзалізниця» відновила курсування поїзда з Мукачева до Будапешту

З 2 листопада відновлюється курсування поїзда 33/34 Мукачево — Будапешт (через Чоп та Захонь).

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з розкладом, потяг щоденно вирушатиме з Мукачева о 12:30 і прибуватиме на кінцеву станцію о 18:37. Час відправлення з Будапешта — о 7:23, прибуття до Мукачева о 15:30.

Окремо в «Укрзалізниці» зазначили, що для в’їзду до Угорщини українцям потрібні біометричний паспорт або віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, та фінансове забезпечення.