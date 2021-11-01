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«Укрзалізниця» відновила курсування поїзда з Мукачева до Будапешту

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

З 2 листопада відновлюється курсування поїзда 33/34 Мукачево — Будапешт (через Чоп та Захонь).

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з розкладом, потяг щоденно вирушатиме з Мукачева о 12:30 і прибуватиме на кінцеву станцію о 18:37. Час відправлення з Будапешта — о 7:23, прибуття до Мукачева о 15:30.

Окремо в «Укрзалізниці» зазначили, що для в’їзду до Угорщини українцям потрібні біометричний паспорт або віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, та фінансове забезпечення.

До того ж у зв’язку з карантинними обмеженнями через коронавірус під час перетину кордону перевірятимуть український чи угорський сертифікат про вакцинацію (обмеження не поширюється на дітей до 18 років) або негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше за 72 години на момент в’їзду.

Водночас негативний тест на антиген для перетину кордону не приймається.