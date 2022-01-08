«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы «Лыжного экспресса»

«Лыжный экспресс» сообщением Киев — Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Поезд № 745/746 Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.
На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
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