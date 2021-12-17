«Укрзалізниця» запускает шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам

«Укрзалізниця» назначила шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Дополнительные поезда помогут добраться из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков и Львов:
- № 266/265 Киев — Херсон (отправление с обеих станций — 31 декабря);
- № 222/221 Херсон — Киев (отправление с обеих станций — 31 декабря);
- № 123/124 Киев — Одесса (отправление из Киева — 31 декабря, из Одессы — 1 января).
- № 239/240 Киев — Ужгород (отправление из Киева — с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09; в обратном направлении — отправление в 22:26 и прибытие в 14:45);
- № 170/253 Киев — Харьков (отправление из Киева — 31 декабря в 13:50, прибытие в Харьков в 22:20; в обратном направлении — отправление 31 декабря в 23:29, прибытие — 1 января в 08:28);
- № 173/192 Киев — Львов (отправление из Киева — 31 декабря в 06:57, прибытие во Львов в 16:58; в обратном направлении — отправление 31 декабря в 23:19, прибытие в Киев 1 января в 06:26).
Ранее УЗ запустила 7 рейсов на лыжный курорт Буковель и «Лыжный экспресс» на горнолыжный курорт Славское.
- 13 декабря в первый рейс отправился новый поезд № 5/6 «Мариуполь — Рахов». Он соединяет семь областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1 806 километров.
- 15 декабря «Укрзалізниця» запустила продажу билетов на пассажирские поезда через два мессенджера — Facebook Messenger и Apple Messages for Business, в дополнение к Viber и Telegram.