«Укрзалізниця» запускає шість додаткових поїздів до новорічних свят

«Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів до новорічних свят.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Додаткові поїзди допоможуть дістатися з Києва до Херсону, Одеси, Ужгорода, Харкова та Львова: