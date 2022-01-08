Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку — 2»

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат Сполучених Штатів Америки підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи. Він передбачає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік — 2».
«Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи», — зазначив президент.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки що призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.
- 16 грудня 2021 року Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію, якою засудив стягування російських військ на кордон з Україною та вимагає від Росії вивести свої сили і припинити погрожувати сусідній країні.