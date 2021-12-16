Німецький регулятор заперечив можливість сертифікації «Північного потоку — 2» у першому кварталі 2022 року

Федеральне агентство мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає можливість сертифікації газопроводу «Північний потік — 2» в першій половині 2022 року.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства.
«У першому півріччі 2022 року сертифікації не буде», — заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, коментуючи терміни сертифікації.
За його словами, компанія оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.
Йдеться про Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних і збутових підрозділів від транспортних магістралей, створення національного регулятора для кожної країни-члена ЄС і заснування агентства для взаємодії цих регуляторів.
Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії.
Якщо газопровід не дотримається європейських правил, його не сертифікують.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки що призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.