Немецкий регулятор исключает возможность сертификации «Северного потока — 2» в первом квартале 2022 года

По его словам, компания оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями германского законодательства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

Речь идет о Третьем энергопакете ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей, создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС и агентства для взаимодействия этих регуляторов.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.

Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.