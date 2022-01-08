Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — отметил президент.