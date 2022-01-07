Twitter тестує фото і відеореакції на твіти. Подібна функція є в TikTok

Компанія Twitter почала тестувати функцію фото і відеореакцій на твіти.

Нова функція «Цитувати твіт із реакцією» дозволяє зняти фото або відео на вибраний твіт, після чого твіт накладеться зверху знімка або відео. Функція реалізована за рахунок додавання вкладки в меню ретвітів. Сама реакція на твіт публікуватиметься у стрічці.

Наразі нововведення тестує на iOS обмежена кількість користувачів, функцію ще доопрацьовуватимуть.

У компанії заявили, що вона дозволить комунікувати в соцмережі в «більш творчий спосіб», але у виданні The Verge припустили, що візуальні реакції можуть використовуватись для переслідування користувачів. У Twitter пообіцяли врахувати цей фактор.