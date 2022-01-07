Twitter тестирует фото и видеореакции на твиты. Подобная функция есть в TikTok

Компания Twitter начала тестировать функцию фото и видеореакций на твиты.

Новая функция «Цитировать твит с реакцией» позволяет снять фото или видео на выбранный твит, после чего твит наложится на снимок или видео. Функция реализована за счет добавления вкладки в меню ретвитов. Сама реакция на твит будут публиковаться в ленте.

Сейчас нововведение тестирует на iOS ограниченное количество пользователей, функцию будут еще дорабатывать.

В компании заявили, что она позволит коммуницировать в соцсети «более творческим способом», но в издании The Verge предположили, что визуальные реакции могут использовать для преследования пользователей. В Twitter пообещали учесть этот фактор.