Twitter тестирует возможность ставить дизлайки комментариям

В соцсети Twitter тестируют возможность ставить комментариям дизлайки. Таким образом там хотят понять, какие из них стоит показывать больше.

Об этом сообщается в Twitter Support.

«Некоторые из вас на iOS могут увидеть различные варианты повышения или снижения голосов за комментарии. Мы тестируем это, чтобы понять, какие типы комментариев вы считаете важными в беседе, чтобы мы могли работать над тем, как показать больше таких комментариев», — отметили там.

В то же время в компании подчеркнули, что дизлайки не будут показываться пользователям. Тогда как ответы «за» будут отображаться как лайки. В самом же Twitter призывают не называть подобное голосование дизлайками.