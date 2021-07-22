Twitter тестирует возможность ставить дизлайки комментариям

В соцсети Twitter тестируют возможность ставить комментариям дизлайки. Таким образом там хотят понять, какие из них стоит показывать больше.
Об этом сообщается в Twitter Support.
«Некоторые из вас на iOS могут увидеть различные варианты повышения или снижения голосов за комментарии. Мы тестируем это, чтобы понять, какие типы комментариев вы считаете важными в беседе, чтобы мы могли работать над тем, как показать больше таких комментариев», — отметили там.
В то же время в компании подчеркнули, что дизлайки не будут показываться пользователям. Тогда как ответы «за» будут отображаться как лайки. В самом же Twitter призывают не называть подобное голосование дизлайками.
- В мае Twitter начала тестировать платную подписку Blue, которая будет стоить 2,99 доллара в месяц. Также появилась функция денежных пожертвований.