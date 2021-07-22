Twitter тестує можливість ставити дизлайки коментарям

У соцмережі Twitter тестують можливість ставити коментарям дизлайки. Таким чином там хочуть зрозуміти, які з них варто показувати більше.

Про це повідомляється у Twitter Support.

«Деякі з вас на iOS можуть побачити різні варіанти підвищення або зниження голосів за коментарі. Ми тестуємо це, щоб зрозуміти, які типи коментарів ви вважаєте важливими в бесіді, щоб ми могли працювати над тим, як показати більше таких коментарів», — зазначили там.

Водночас у компанії підкреслили, що дизлайки не будуть показуватися користувачам. Тоді як відповіді «за» будуть відображатися як лайки. У самому ж Twitter закликають не називати подібне голосування дизлайками.