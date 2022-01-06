«Талібан» закликав владу Казахстану і протестувальників до діалогу. Афганістан — спостерігач в ОДКБ

Радикальний ісламський рух «Талібан», який у серпні 2021 року захопив владу в Афганістані, закликав владу Казахстану та протестувальників до мирного діалогу.

Відповідну заяву опублікував речник Міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахара Балхі у Twitter.

«Ісламський емірат Афганістан» уважно стежить за поточною ситуацією в Казахстані та як сусід і торговий партнер стурбований недавніми заворушеннями у країні. Закликаємо уряд і протестувальників вирішити проблеми шляхом мирного діалогу, щоб мир повернувся до країни», — написав Балхі.