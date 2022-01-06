«Талибан» призвал власти Казахстана и протестующих к диалогу. Афганистан — наблюдатель в ОДКБ

Радикальное исламское движение «Талибан», которое в августе 2021 года захватило власть в Афганистане, призвало власти Казахстана и протестующих к мирному диалогу.

Соответствующее заявление опубликовал спикер Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахара Балхи в Twitter.

«Исламский эмират Афганистан» внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. Призываем правительство и протестующих решить проблемы путем мирного диалога, чтобы в страну вернулся мир», — написал Балхи.