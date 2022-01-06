Італія впровадила обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для людей від 50 років

Рішення уряду набуває чинності негайно та діятиме щонайменше до 15 червня. Можливість надати негативний результат тесту на коронавірус замість вакцинації скасовується.

Про це повідомляється на сайті Ради міністрів країни.

Італія впровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для людей віком від 50 років.

Також зазначається, що з 15 лютого для доступу на робоче місце буде потрібний «розширений зелений сертифікат».

До цього обов’язковою вакцинація в Італії була для вчителів і медичних працівників. У разі відмови людей відстороняють від роботи без збереження заробітної плати, але не звільняють.

Уряд Італії вирішив посилити правила вакцинації після того, як у країні зафіксували найбільшу добову кількість випадків зараження коронавірусом від початку пандемії — 189 109.