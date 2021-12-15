В Італії ввели обов’язкову вакцинацію для деяких професій

З 15 грудня в Італії набуло чинності рішення про обов’язкову вакцинацію для деяких професій. Вакцинованими мають бути правоохоронці, викладачі, військові та рятувальники.

Про це пише dpa.

За відмову від вакцинації представникам цих професій загрожує штраф у понад тисячу євро та невиплата зарплат. Виняток становлять лише ті, хто мають протипоказання.

Медики, для яких обов’язкову вакцинацію запровадили раніше, мають отримати бустерну дозу через 9 місяців після завершення повної вакцинації.