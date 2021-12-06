В Італії посилили карантин для невакцинованих від коронавірусу

Уряд Італії посилив карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу людей.

Як пише Reuters, нові правила набули чинності у понеділок, 6 грудня.

Відвідувати заклади в закритих приміщеннях, а також великі спортивні заходи, можуть вакциновані, перехворілі люди, а також ті, хто предʼявив негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 48 годин до цього.

У громадському транспорті запроваджується перепустка. За її відсутність можуть оштрафувати на €400.