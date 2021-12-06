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В Італії посилили карантин для невакцинованих від коронавірусу

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Італії посилив карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу людей.

Як пише Reuters, нові правила набули чинності у понеділок, 6 грудня.

Відвідувати заклади в закритих приміщеннях, а також великі спортивні заходи, можуть вакциновані, перехворілі люди, а також ті, хто предʼявив негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 48 годин до цього.

У громадському транспорті запроваджується перепустка. За її відсутність можуть оштрафувати на €400.

  • Обмеження посилили на тлі зростання захворюваності на коронавірус. При цьому в Італії один із найвищих показників вакцинації у світі: 80% населення зробили принаймні одне щеплення, а близько 15% громадян вакциновано повністю.
  • У листопаді повідомлялося, що в одній із сицилійських комун Італії вакцинували 104% жителів.