В Италии усилили карантин для невакцинированных от коронавируса

Правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей.

Как пишет Reuters, новые правила вступили в силу в понедельник, 6 декабря.

Посещать заведения в закрытых помещениях, а также крупные спортивные мероприятия, могут вакцинированные, переболевшие люди, а также те, кто предъявил негативный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до этого.

В общественном транспорте вводится пропуск. За его отсутствие могут оштрафовать на €400.