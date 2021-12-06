В Италии усилили карантин для невакцинированных от коронавируса

Правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей.
Как пишет Reuters, новые правила вступили в силу в понедельник, 6 декабря.
Посещать заведения в закрытых помещениях, а также крупные спортивные мероприятия, могут вакцинированные, переболевшие люди, а также те, кто предъявил негативный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до этого.
В общественном транспорте вводится пропуск. За его отсутствие могут оштрафовать на €400.
- Ограничения усилили на фоне роста заболеваемости коронавирусом. При этом в Италии один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 80% населения сделали по крайней мере одну прививку, а около 15% граждан вакцинированы полностью.
- В ноябре сообщалось, что в одной из сицилийских коммун Италии вакцинировали 104% жителей.