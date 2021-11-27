На Сицилии в одной из коммун против коронавируса вакцинировали 104% жителей

«По крайней мере один представитель от каждой семьи в городке каждый день проходит через эту площадь. Мы использовали тесные отношения между родственниками и друзьями для популяризации кампании вакцинации. Все, что нам нужно было сделать, это проинформировать всех, кого мы встречали, напомнить им о вакцинации, и на следующий день их родственники явились в лабораторию для укола», — рассказал советник по культуре Сальваторе Спата.

Об этом со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщает The Guardian .

В Италии в коммуне Палаццо Адриано, расположенной на Сицилии, от коронавируса вакцинировали 104% жителей.

В то же время мэр Николо Грана пояснил, что такая «невозможная статистика» создалась из-за вакцинации людей, которые не являются официальными жителями Палаццо Адриано, однако живут здесь.

Сейчас жители коммуны готовятся к получению бустерных доз против коронавируса.