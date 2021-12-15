В Италии ввели обязательную вакцинацию для некоторых профессий

С 15 декабря в Италии вступило в силу решение об обязательной вакцинации для некоторых профессий. Привиты должны быть правоохранители, преподаватели, военные и спасатели.

Об этом пишет dpa.

За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит штраф более тысячи евро и невыплата зарплат. Исключение составляют только те, у кого есть противопоказания.

Медики, для которых обязательную вакцинацию ввели раньше, должны получить бустерную дозу через 9 месяцев после завершения полной вакцинации.