Италия ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для людей от 50 лет

Решение правительства вступает в силу немедленно и будет действовать как минимум до 15 июня. Возможность предоставить отрицательный результат теста на коронавирус вместо вакцинации отменяется.

Об этом сообщается на сайте Совета министров страны.

Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет.

Также отмечается, что с 15 февраля для доступа на рабочее место потребуется «расширенный зеленый сертификат».

До этого вакцинация в Италии была обязательной для учителей и медработников. В случае отказа прививаться людей отстраняют от работы без сохранения заработной платы, но не увольняют.

Правительство Италии решило усилить правила вакцинации после того, как в стране было зафиксировано наибольшее суточное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 189 109.