«Укрзалізниця» додала понад 1,5 тисячі квитків на потяги найпопулярніших напрямків

Компанія «Укрзалізниця» додала 1650 квитків на потяги найпопулярніших напрямків.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Додаткові квитки зʼявилися на напрямках:

з Києва та Харкова — додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків — 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку — 240 місць до Карпат;

з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно — до 500 місць додатково.

Крім того, «Укрзалізниця» додала вагони в поїзд № 102/101 Київ — Херсон та № 20/19 Київ — Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.