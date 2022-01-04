«Укрзалізниця» додала понад 1,5 тисячі квитків на потяги найпопулярніших напрямків

Компанія «Укрзалізниця» додала 1650 квитків на потяги найпопулярніших напрямків.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Додаткові квитки зʼявилися на напрямках:
- з Києва та Харкова — додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;
- з донецького та дніпровського напрямків — 150 місць у західному напрямку;
- з одеського напрямку — 240 місць до Карпат;
- з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно — до 500 місць додатково.
Крім того, «Укрзалізниця» додала вагони в поїзд № 102/101 Київ — Херсон та № 20/19 Київ — Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.
- У грудні 2021 року «Укрзалізниця» запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів — Ясіня — Львів. Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів Карпат.
- На початку грудня компанія вперше дозволила замовляти групові квитки онлайн та зробила їх дешевшими. До цього УЗ спростила покупку квитків на регіональні поїзди.