«Укрзалізниця» запустила «Буковельський експрес»: зі Львова та Івано-Франківська у Карпати

«Укрзалізниця» запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів — Ясіня — Львів. Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів Карпат.

Про це компанія повідомила у суботу, 25 грудня.

Експрес вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25, робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта. Потяг курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

«Укрзалізниця» наголошує, що цей поїзд пристосований також для перевезення маломобільного населення.