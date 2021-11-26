«Укрзалізниця» спростила купівлю квитків на регіональні поїзди

«Укрзалізниця» спростила онлайн-оформлення проїзних квитків на регіональні поїзди (800-ї нумерації) для пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається, «Укрзалізниця» скасувала оформлення бланків замовлень для пасажирів регіональних поїздів.

Раніше, купуючи квитки на регіональні потяги, пасажири отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Із самими бланками до поїздів не пускали.