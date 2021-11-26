«Укрзалізниця» упростила покупку билетов на региональные поезда

«Укрзалізниця» упростила онлайн-оформление проездных билетов на региональные поезда (800-й нумерации) для пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, «Укрзалізниця» отменила оформление бланков заказов для пассажиров региональных поездов.

Ранее покупая билеты на региональные поезда, пассажиры получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. С самими бланками в поезда не пускали.