«Укрзалізниця» добавила более 1,5 тысячи билетов на поезда самых популярных направлений

Компания «Укрзалізниця» добавила 1650 билетов на поезда наиболее популярных направлений.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Дополнительные билеты появились на направлениях:
- из Киева и Харькова — дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов;
- из донецкого и днепровского направлений — 150 мест в западном направлении;
- из одесского направления — 240 мест в Карпаты;
- из киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 мест дополнительно.
Кроме того, «Укрзалізниця» добавила вагоны в поезд №102/101 Киев-Херсон и №20/19 Киев-Попасная из Киева на 9 и 11 января, и обратно на 10 и 12 января.
- В декабре 2021 года «Укрзалізниця» запустила «Буковельский экспресс» по маршруту Львов — Ясиня — Львов. Этот поезд станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска на курорты Карпат.
- В начале декабря компания впервые разрешила заказывать групповые билеты онлайн и сделала их дешевле. До этого УЗ упростила покупку билетов на региональные поезда.