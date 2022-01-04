«Укрзалізниця» добавила более 1,5 тысячи билетов на поезда самых популярных направлений

Компания «Укрзалізниця» добавила 1650 билетов на поезда наиболее популярных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Дополнительные билеты появились на направлениях:

из Киева и Харькова — дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов;

из донецкого и днепровского направлений — 150 мест в западном направлении;

из одесского направления — 240 мест в Карпаты;

из киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 мест дополнительно.

Кроме того, «Укрзалізниця» добавила вагоны в поезд №102/101 Киев-Херсон и №20/19 Киев-Попасная из Киева на 9 и 11 января, и обратно на 10 и 12 января.