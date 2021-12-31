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«Укрзалізниця» открыла в Киеве на вокзале бизнес-лаундж. Там есть душ, пеленальный столик и бар

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

«Укрзалізниця» открыла Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Лаундж расположен на первом этаже здания вокзала, у него отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа).

Об этом компания сообщила 31 декабря.

Стоимость часа пребывания в лаундже – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити, Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

В распоряжении гостей лаунжа:

  • коворкинг-зона;
  • переговорная;
  • детская комната с мягкой игровой поверхностью;
  • туалет со пеленальным столиком и детское меню;
  • просторная зона отдыха и бар-зона;
  • библиотека LibrariUZ;
  • душевые комнаты;
  • зона чистки обуви.
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В 2022 году «Укрзалізниця» планирует открыть аналогичные лаунджи на вокзалах крупнейших городов Украины.