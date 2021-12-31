«Укрзалізниця» відкрила у Києві на вокзалі бізнес-лаундж. Там є душ, сповивальний столик та бар

«Укрзалізниця» відкрила Business & Family Lounge на Центральному залізничному вокзалі Києва. Лаундж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі (ліворуч від центрального входу).

Про це компанія повідомила 31 грудня.

Вартість години перебування у лаунджі — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті, Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.

У розпорядженні гостей лаунжу:

коворкінг-зона;

переговорна кімната;

дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;

вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;

простора зона відпочинку та бар-зона;

бібліотека LibrariUZ;

душові кімнати;

зона чистки взуття.

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У 2022 році «Укрзалізниця» планує відкрити аналогічні лаунджі на вокзалах найбільших міст України.