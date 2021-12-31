«Укрзалізниця» відкрила у Києві на вокзалі бізнес-лаундж. Там є душ, сповивальний столик та бар

«Укрзалізниця» відкрила Business & Family Lounge на Центральному залізничному вокзалі Києва. Лаундж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі (ліворуч від центрального входу).
Про це компанія повідомила 31 грудня.
Вартість години перебування у лаунджі — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті, Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.
У розпорядженні гостей лаунжу:
- коворкінг-зона;
- переговорна кімната;
- дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;
- вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;
- простора зона відпочинку та бар-зона;
- бібліотека LibrariUZ;
- душові кімнати;
- зона чистки взуття.
У 2022 році «Укрзалізниця» планує відкрити аналогічні лаунджі на вокзалах найбільших міст України.
- У грудні 2021 року «Укрзалізниця» запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів — Ясіня — Львів. Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів Карпат.
- На початку грудня компанія вперше дозволила замовляти групові квитки онлайн та зробила їх дешевшими. До цього УЗ спростила покупку квитків на регіональні поїзди.