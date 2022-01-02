В Уельсі виявили сліди одного з ранніх видів динозаврів. Їм понад 200 мільйонів років

В Уельсі виявили сліди одного з найперших видів динозаврів, якому понад 200 мільйонів років.

Про це пише CNN.

Відбитки знайшли на пляжі у місті Пенарт (південь Уельсу). Фотографію відбитка дослідники Лондонського музею природознавства отримали від одного з палеонтологів-любителів.

«Ми отримуємо багато повідомлень від громадськості про знахідки, і більшість з них є геологічними обʼєктами, які можна легко прийняти за сліди динозаврів. Проте, оцінивши фотографію, ми подумали, що на це варто глянути», — сказала співробітниця музею Сюзанна Мейдмент.

Вивчивши сліди, вчені дійшли висновку, що вони стосуються тріасового періоду й належать ранньому завроподу або його родичу. Ми вважаємо, що відбитки, які ми бачили в Пенарті, рівномірно розподілені, і це дозволяє припустити, що тварина йшла. Ми також бачили зсувні облямівки, де бруд був виштовхнутий вгору. Ці структури характерні для активного руху мʼяким ґрунтом», — додав колега Мейдмент, професор Пол Баррет.

Повідомляється, що знахідки також можуть розкрити інформацію про поведінкові якості динозаврів, наприклад, як вони ходили та пересувалися стадами.