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В зоні ООС загинув український військовий — окупанти тричі порушили «тишу»

Автор:
Софія Телішевська
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На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил — він отримав травми несумісні з життям. Упродовж минулої доби, 31 грудня, окупанти тричі порушували «тишу».

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У Донецькій області неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.

Від ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню.

  • 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
  • Станом на 26 грудня за 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння: у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).