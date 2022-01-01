В зоні ООС загинув український військовий — окупанти тричі порушили «тишу»

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил — він отримав травми несумісні з життям. Упродовж минулої доби, 31 грудня, окупанти тричі порушували «тишу».
Про це повідомляє пресцентр ООС.
У Донецькій області неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.
Від ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Станом на 26 грудня за 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння: у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).