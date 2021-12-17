Бойовики на Донбасі вбили українського військового

За минулу добу, 16 грудня, бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів один з бійців ЗСУ загинув.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.

Бойовики обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, мінометів калібру 82 мм і гранатометів. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Один із українських військових отримав поранення, яке було несумісним з життям. Також поранення отримав ще один боєць ЗСУ — його доправили до лікарні.