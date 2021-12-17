Боевики на Донбассе убили украинского военного

За минувшие сутки, 16 декабря, боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов один из бойцов ВСУ погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и гранатометов. ВСУ открывали ответный огонь.

Один из украинских военных получил ранение, несовместимо с жизнью. Также ранения получил еще один боец ВСУ — его доставили в больницу.