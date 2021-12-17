Боевики на Донбассе убили украинского военного

За минувшие сутки, 16 декабря, боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов один из бойцов ВСУ погиб.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.
Боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и гранатометов. ВСУ открывали ответный огонь.
Один из украинских военных получил ранение, несовместимо с жизнью. Также ранения получил еще один боец ВСУ — его доставили в больницу.
- 16 декабря журналисты опубликовали решение суда Кировского районного суда Ростова-на-Дону, в котором раскрылась информация о том, что на боевом дежурстве в «ДНР» и «ЛНР» находятся российские военные и им раз в две недели отправляли 1 300 тонн продовольствия. В Кремле заявили, что суд допустил ошибку. Москва уже восьмой год отрицает присутствие своих солдат на Донбассе.
- В Министерстве иностранных дел Украины решение суда города Ростов-на-Дону, раскрывшего присутствие российских военных на Донбассе, назвали явкой с повинной. В суде же заявили, что информация о российских военных на Донбассе содержалась исключительно в показаниях подсудимого, а суд ее не проверял, поскольку она якобы не являлась предметом судебного разбирательства.