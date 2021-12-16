Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного

Боевики на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и ранили украинского военного.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По данным военных, российские наемники открывали огонь:
- недалеко от Новолуганского — из стрелкового оружия;
- возле Песков — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в направлении Золотого-4 и Травневого – из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья раненого удовлетворительное.
Отдельно в штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
- 14 декабря боевики на Донбассе семь раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов тоже был ранен один боец Вооруженных сил Украины. Оккупанты повредили жилые дома в прифронтовом поселке Травневое.