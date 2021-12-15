Оккупанты обстреляли жилые дома в прифронтовом поселке Травневое

В Донецкой области оккупанты повредили жилые дома прифронтового поселка Травневое.
Об этом сообщила на своем сайте Гуманитарная миссия «Проліска».
На горячую линию гуманитарного центра позвонила социальная работница, которая живет в поселке, и сообщила, что во время обстрела 14 декабря пострадали два дома по улице Тихая.
В одном доме, по ее словам, разбита шиферная кровля, а в другом, по соседству, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.
Травневое — поселок с ограниченным доступом, он расположен на линии разграничения, сейчас там проживают 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.
- Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 14 декабря, семь раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения. При обстрелах боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы калибра 120 мм. Украинские военные открывали ответный огонь.