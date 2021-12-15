Оккупанты обстреляли жилые дома в прифронтовом поселке Травневое

В Донецкой области оккупанты повредили жилые дома прифронтового поселка Травневое.

Об этом сообщила на своем сайте Гуманитарная миссия «Проліска».

На горячую линию гуманитарного центра позвонила социальная работница, которая живет в поселке, и сообщила, что во время обстрела 14 декабря пострадали два дома по улице Тихая.

В одном доме, по ее словам, разбита шиферная кровля, а в другом, по соседству, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

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Травневое — поселок с ограниченным доступом, он расположен на линии разграничения, сейчас там проживают 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.