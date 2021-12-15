Окупанти обстріляли житлові будинки у прифронтовому селищі Травневе

У Донецькій області окупанти пошкодили житлові будинки прифронтового селища Травневе.

Про це повідомила на своєму сайті Гуманітарна місія «Проліска».

На гарячу лінію гуманітарного центру зателефонувала соціальна працівниця, яка живе у селищі, та повідомила, що під час обстрілу 14 грудня постраждали два будинки но вулиці Тиха.

В одному будинку, за її словами, розбита шиферна покрівля, а в другому, по сусідству, де живе жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.

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Травневе — селище з обмеженим доступом, воно розташоване на лінії розмежування, наразі там проживають 66 осіб, більшість з яких пенсіонери та переселенці.