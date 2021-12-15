Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 14 грудня, 7 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.
Під час обстрілів бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети калібру 120 мм. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Поранений військовий наразі перебуває у лікарні, стан його здоров’я — середньої тяжкості.
За 15 грудня бойовики здійснили один обстріл українських позицій, втрат немає.
- На Донбасі в зоні бойових дій на забороненій міні підірвався 49-річний лейтенант Збройних сил України. У штабі заявили, що проведуть розслідування, матеріали якого разом з уламками міни, витягнутими з тіла військового, передадуть міжнародним наглядовим організаціям.