Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, 7 раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.
При обстрелах боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы калибра 120 мм. Украинские военные открывали ответный огонь.
Раненый военный находится в больнице, состояние его здоровья — средней тяжести.
За 15 декабря боевики совершили один обстрел украинских позиций, потерь нет.
- На Донбассе в зоне боевых действий на запретной мине подорвался 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. В штабе заявили, что проведут расследование, материалы которого вместе с обломками мины, извлеченными из тела военного, будут переданы международным наблюдательным организациям.