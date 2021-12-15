Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, 7 раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

При обстрелах боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы калибра 120 мм. Украинские военные открывали ответный огонь.

Раненый военный находится в больнице, состояние его здоровья — средней тяжести.

За 15 декабря боевики совершили один обстрел украинских позиций, потерь нет.