Суд у Ростові розкрив присутність російських військових на Донбасі. Справа стосувалася поставок їм продуктів

Згідно із матеріалами суду, російським військовим, які були на позиціях бойовиків, раз на два тижні відправляли 1 300 тонн продовольства з Ростовської області. Поставки відбувалися принаймні в 2018 та 2019 році.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на текст вироку. Розкрив суд ці дані у справі про корупцію. Працівника місцевої компанії з військового харчування визнали винним у посередництві у хабарі. Він передав 990 тисяч рублів (понад $13 тисяч) керівнику Центру санітарного нагляду Південного військового округу за те, щоб не перешкоджали поставкам російським військовим, які перебувають на чергуванні в «ДНР» та «ЛНР».

Обвинувачений також розповідав, що одна поїздка вантажівки до бойовиків на Донбасі коштувала постачальникам 65–80 тисяч рублів (до майже 30 тисяч гривень). Висока ціна була повʼязана «із ризиком для життя водіїв». На кордоні вони здавали документи і прямували українською територією «під охороною сторони, яка приймала». Перед відправленням їх перевіряв росіянин у званні майора. Підсудний наполягав, що він військовий, проте суд установив, що така людина в армії ніколи не служила.

Зазначимо, що Москва присутність своїх солдатів на Донбасі заперечує вже сьомий рік. Однак це рішення суду прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков: «помилка укладачів тексту рішення суду».

«Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст [рішення суду]. Тому що це неможливо. Жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації», — додав він.