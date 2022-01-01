В зоне ООС погиб украинский военный — оккупанты трижды нарушили «тишину»

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил — он получил ранение несовместимое с жизнью. За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты трижды нарушали «тишину».
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В Донецкой области неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.
С утра, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- По состоянию на 26 декабря за 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения: в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в этом году (338 бойцов).