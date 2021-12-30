Італія та Греція повідомили про найбільшу з початку пандемії кількість нових хворих на ковід

Італія та Греція відзвітували про найвищий з початку пандемії показник нових хворих на коронавірус.

Міністерство охорони здоровʼя Італії повідомило про 126 888 нових хворих. В Італії з початку пандемії (лютий 2020 року) зареєстровано 137 247 смертей від коронавірусу, що є другим найбільшим показником за кількістю жертв у Європі після Великої Британії і девʼятим за величиною у світі.

У Греції ж за добу — 35 580 нових хворих. У країні третій день поспіль фіксують рекордні показники, влада країни повʼязує це зі штамом коронавірусу «Омікрон» — понад 60% нових випадків повʼязані з ним.