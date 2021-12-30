Италия и Греция сообщили о самом большом с начала пандемии количестве новых больных ковидом

Италия и Греция отчитались о самом высоком с начала пандемии показателе новых больных коронавирусом.

Министерство здравоохранения Италии сообщило о 126 888 новых больных. В Италии с начала пандемии (февраль 2020 года) зарегистрировано 137 247 смертей от коронавируса, что является вторым наибольшим показателем по количеству жертв в Европе после Великобритании и девятым по величине в мире.

В Греции же за сутки – 35 580 новых больных. В стране третий день подряд фиксируют рекордные показатели, власти страны связывают это со штаммом коронавируса «Омикрон» — более 60% новых случаев связаны с ним.