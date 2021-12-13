В Украине полностью вакцинировали 40% взрослого населения. Страна выполнила установку ВОЗ

В Украине от коронавируса вакцинировали 40% взрослого населения. Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге заявил, что страна таким образом выполнила целевой ориентир на 2021 год, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным Минздрава, две дозы вакцины получили 12 миллионов 457 тысяч украинцев.

Сегодня, 13 декабря, Ляшко подпишет приказ, который позволить колоть дополнительную дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом (из групп риска). Министр подчеркнул, что это не бустерная доза.

«Дополнительная доза — это доза, которая вводится, чтобы добиться лучшей защиты у лиц, по состоянию своего здоровья имеющих более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции», — пояснил Ляшко.