В Украине за сутки вакцинировали более 50 тысяч человек, 188 COVID-пациентов умерли

В Украине за последние сутки, 12 декабря, медики выявили 4 073 новых случая коронавирусной болезни (в том числе заболели 377 детей и 37 медработников). От осложнений заболевания умерли 188 пациентов, а накануне — 238.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 91 215 человек умерли от осложнений болезни, а 3,2 миллиона граждан выздоровели.