В Україні за добу вакцинували понад 50 тисяч людей, 188 COVID-пацієнтів померли

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 91 215 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,2 мільйона громадян одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за останню добу, 12 грудня, медики виявили 4 073 нові випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 377 дітей та 37 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 188 пацієнтів, а напередодні — 238.

Також за добу медики вакцинували 53 291 людину, з них одну дозу отримали — 16 551, повністю імунізовані — 36 740 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 131 445 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 457 651.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.