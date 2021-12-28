Во Франции, Англии и на Кипре зафиксировали рекордное количество новых больных ковидом

В Англии за последние 24 часа зарегистрировали самое большое с начала пандемии количество положительных результатов теста на коронавирус — 129 471. Это самый большой показатель с марта 2020 года.

Daily Mail пишет, что это был шестой раз за неделю, когда количество новых больных превысило отметку в 100 тысяч. Согласно данным Национальной службы здоровья, в настоящее время госпитализировано 9 546 человек (за последние сутки показатель увеличился на 1 072 человека).

Кроме этого, во Франции также установили рекорд по количеству новых больных – 179 807. Предыдущий максимальный показатель был 25 декабря, когда во Франции выявили 104,6 тысячи новых больных.

На Кипре рекордный с марта 2020 года показатель положительных результатов тестов составляет 2 241. Предыдущий рекорд был за сутки до этого — 1 925.

В Дании же наблюдается самый высокий уровень заболеваемости в мире — в среднем 1 тысяча 612 заражений на 100 тысяч человек. В понедельник, 27 декабря, Минздрав впервые зарегистрировал за сутки более 15 тысяч новых больных — 16 164.