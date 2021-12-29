Гендиректор ВОЗ: В 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году

В мире в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году, когда началась пандемия.
Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал во время брифинга 29 декабря.
Если в 2020 году от коронавируса умерло 1,8 миллиона человек, то и в 2021 году — 3,5 миллиона, «хотя фактическое количество намного выше». По словам главы ВОЗ, штаммы «Дельта» и «Омикрон» — это двойные угрозы, которые увеличивают количество случаев заболевания к рекордными цифрами, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей.
Что касается вакцинации, то 92 государства-члена ВОЗ из 194 не достигли целевого показателя в 40% (Украина его достигла). Это происходит в основном в странах с низким уровнем доходов. Если они получают вакцины, то почти до завершения их срока годности. Кроме того, вакцины они часто получают без ключевых компонентов, таких как шприцы. Кроме того, напомним, что вакцинация еще не началась в трех странах мира: Бурунди, Эритрее и Северной Корее.
Глава организации заявил, что хочет, чтобы к началу июля 2022 в каждой стране вакцинировали полностью 70% населения. ВОЗ пообещала в следующем году работать с государствами-членами по повышению готовности сфер здравоохранения к таким вызовам.
- В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают вакцин. Это означает, что коронакризис может «легко затянуться до 2022 года».