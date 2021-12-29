Гендиректор ВОЗ: В 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году

В мире в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году, когда началась пандемия.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал во время брифинга 29 декабря.

Если в 2020 году от коронавируса умерло 1,8 миллиона человек, то и в 2021 году — 3,5 миллиона, «хотя фактическое количество намного выше». По словам главы ВОЗ, штаммы «Дельта» и «Омикрон» — это двойные угрозы, которые увеличивают количество случаев заболевания к рекордными цифрами, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей.