Гендиректор ВООЗ: У 2021 році від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, аніж торік

У світі у 2021 році від коронавірусу померло майже удвічі більше людей, аніж у 2020 році, коли почалась пандемія.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус розповів під час брифінгу 29 грудня.

Якщо у 2020 році від коронавірусу померли 1,8 мільйона людей, то й 2021 році — 3,5 мільйона, «хоча фактична кількість набагато вища». За словами глави ВООЗ, штами «Дельта» та «Омікрон» — це подвійні загрози, які збільшують кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей.