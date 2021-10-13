ВООЗ назвала країни, де досі не почалась вакцинація від COVID-19

Вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу ще не розпочалася в трьох країнах світу – Бурунді, Еритреї та Північній Кореї.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ зазначає, що 56 країн, які були фактично виключені зі світового ринку вакцин, не змогли щепити й 10% свого населення до кінця вересня. Це пояснюють тим, що близько половини країн у світі мають обмежені пропозиції вакцинації.

Вони мають програму щеплення, але не мають достатньо заяв, щоб пришвидшити досягнення мети.

З огляду на таку ситуацію, ВООЗ звертається до країн та компаній, які контролюють масштабні постачання вакцин, надати пріоритет постачанню COVAX та AVAT.

«Велика група країн у світі має обмежені можливості, особливо країни, які постраждали від нестабільності, конфліктів чи насильства. ВООЗ та наші партнери співпрацюють з цими країнами над зміцненням на місцях технічного та логістичного потенціалу для впровадження вакцин», — наголошують в релізі.