Українець Макс Поляков продасть на вимогу уряду США свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace

Уродженець України та громадянин Великої Британії Макс Поляков через вимоги Комітету з іноземних інвестицій США продає свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace.
Про це у четвер, 30 грудня, DW повідомили в інвестиційній компанії Noosphere Ventures Partners, через яку Поляков володіє приблизно 50% акцій Firefly.
«Noosphere Venture оголосила, що має намір залучити інвестиційний банк для проведення операції з продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace. Це рішення прийнято у відповідь на вимоги Комітету з іноземних інвестицій США», — заявили у Noosphere Ventures Partners.
Firefly Aerospace — це приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос.
29 грудня видання Bloomberg повідомило, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки. Уряд США вимагав, щоб Поляков та його компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. У компанії заявили, що Поляков пройшов ретельну перевірку — жодних проблем з безпекою не виявлено, однак Noosphere Ventures розуміє, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючого напруження між Україною та Росією.
- 3 вересня 2021 року Firefly Aerospace дебютувала із запуском ракети Alpha, але вона вибухнула. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) із 7 різних країн, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.